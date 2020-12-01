Штайнер: «Ред Булл» хочет привести в Ф-1 Цуноду, думаю, и мой выбор Мазепина неплох

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, комментируя решение команды подписать контракт с молодым россиянином Никитой Мазепиным, отметил, что американский коллектив не одинок в подобных стремлениях, и привёл в качестве примера «Ред Булл» и Юки Цуноду.



«Мазепин — третий в Формуле-2, Цунода — пятый. «Ред Булл» хочет привести Юки в Формулу-1. Я не думаю, что они делают что-то неправильно. Поэтому, полагаю, и мой выбор в пользу Никиты неплох», — приводит слова Штайнера Auto Motor und Sport.



Мазепин подписал с «Хаасом» многолетний контракт, но его точная продолжительность не названа. Ожидается, что его напарником в американской команде станет Мик Шумахер.



Напомним, «Ред Булл» рассматривает вариант с заменой россиянина Даниила Квята в «Альфа Таури» на Цуноду.