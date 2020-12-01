Грожана оставят в больнице ещё на одну ночь
Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о состоянии здоровья пилота команды Ромена Грожана. По его словам, француз останется в больнице ещё на одну ночь.
«Ромен останется в больнице ещё на одну ночь. Но поводов для беспокойства нет. Это делается в целях безопасности. Полагаю, что прежде всего из-за ожогов. Но всё хорошо, врачи довольны тем, как идёт процесс выздоровления», — приводит слова функционера Motorsport Week.
Напомним, на Гран-при Бахрейна Ромен Грожан уже на старте попал в жуткую аварию, в результате чего его болид взорвался. Пилот успел выбраться из пылающей машины и покинул трассу на своих ногах. Позже его отправили в больницу, где у Ромена диагностировали лёгкие ожоги рук и лодыжек.
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