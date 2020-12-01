Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Грожана оставят в больнице ещё на одну ночь

Грожана оставят в больнице ещё на одну ночь
Авто / Формула-1 0

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о состоянии здоровья пилота команды Ромена Грожана. По его словам, француз останется в больнице ещё на одну ночь.

«Ромен останется в больнице ещё на одну ночь. Но поводов для беспокойства нет. Это делается в целях безопасности. Полагаю, что прежде всего из-за ожогов. Но всё хорошо, врачи довольны тем, как идёт процесс выздоровления», — приводит слова функционера Motorsport Week.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Ромен Грожан уже на старте попал в жуткую аварию, в результате чего его болид взорвался. Пилот успел выбраться из пылающей машины и покинул трассу на своих ногах. Позже его отправили в больницу, где у Ромена диагностировали лёгкие ожоги рук и лодыжек.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020