Бразильский гонщик резервист «Хааса» Пьетро Фиттипальди определился с номером, под которым выступит на Гран-при Сахира. Пилот выбрал 51-й номер, сообщает прес-служба американской команды на странице в «Твиттере».
Соответствующий пост доступен на странице «Хааса» в социальной сети.
Напомним, услуги Фиттипальди понадобились «Хаасу» после Гран-при Бахрейна. В гонке на 15-м этапе чемпионата мира Формулы-1 пилот американской команды Ромен Грожан попал в жуткую аварию уже на старте.
Француз допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина, по сути, взорвалась. Ромен смог незамедлительно выскочить из болида и покинул трассу на ногах. Позже он с небольшими ожогами рук и лодыжек был доставлен в больницу.
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