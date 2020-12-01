Фиттипальди определился с номером, под которым выступит на Гран-при Сахира

Бразильский гонщик резервист «Хааса» Пьетро Фиттипальди определился с номером, под которым выступит на Гран-при Сахира. Пилот выбрал 51-й номер, сообщает прес-служба американской команды на странице в «Твиттере».

Соответствующий пост доступен на странице «Хааса» в социальной сети.

Напомним, услуги Фиттипальди понадобились «Хаасу» после Гран-при Бахрейна. В гонке на 15-м этапе чемпионата мира Формулы-1 пилот американской команды Ромен Грожан попал в жуткую аварию уже на старте.

Француз допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина, по сути, взорвалась. Ромен смог незамедлительно выскочить из болида и покинул трассу на ногах. Позже он с небольшими ожогами рук и лодыжек был доставлен в больницу.