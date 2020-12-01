Росберг призвал «Мерседес» отдать место Хэмилтона на Гран-при Сахира Расселлу

Чемпион мира Формулы-1 2016 года, экс-пилот «Мерседеса» Нико Росберг отреагировал на новость о заражении бывшего напарника по команде Льюиса Хэмилтона коронавирусом. Росберг призвал руководство немецкой команды заменить британца на Гран-при Сахира Джорджем Расселлом.

«Петиция к „Мерседесу“, чтобы на предстоящем Гран-при выступил Расселл. Было бы здорово. Но самое важное — всего наилучшего Льюису Хэмилтону. Скорейшего выздоровления», — написал Нико на своей странице в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 1 декабря, стало известно, что лидер немецкой команды, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом. Его место на Гран-при Сахира могут занять Стоффель Вандорн, Эстебан Гутьеррес или Джордж Расселл. Эксперты также не исключают и привлечение в состав Нико Хюлькенберга.