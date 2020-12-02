В «Хаасе» опровергли, что Дмитрий Мазепин приобрёл долю в команде ради контракта для сына

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер опроверг информацию о том, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин выкупил долю в американской команде, чтобы гарантировать своему сыну Никите многолетний контракт.



«Команда не продаётся, поэтому покупать нечего. Я уже некоторое время общаюсь с господином Мазепиным. Он хорошо известен в Формуле-1. В прошлом году мы обсуждали, как идут дела, говорили о Никите.

Переговоры длились некоторое время, но никакого давления не было. Когда мы решили сменить пилотов, то вспомнили о нём, и теперь он с нами. Всё очень просто. Хотя со стороны ситуация кажется более сложной, чем есть на самом деле. «Хаас» сделал себе имя в Формуле-1, но мы, конечно же, ищем коммерческих партнёров. У Дмитрия Мазепина есть компания, так что, если всё пойдёт хорошо и он нас спонсирует, почему бы и нет?» — приводит слова Штайнера GrandPX.