Новичок Эйткен надеется, что поможет «Уильямсу» побороться за очки

Резервный гонщик «Уильямса» Джек Эйткен прокомментировал известие о том, что он заменит в составе команды Джорджа Расселла. Основной пилот «Уильямса» на Гран-при Сахира перейдёт в «Мерседес», где заменит заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона.
«Я просто на седьмом небе от того, что получил возможность дебютировать за „Уильямс“ в предстоящий уик-энд, и я невероятно рад за Джорджа, который тоже получил свой шанс! Я не кривил душой, когда говорил, что чувствую себя здесь как дома, когда присоединился к „Уильямсу“ в начале года. Так что получить шанс помочь команде добиться этого неуловимого финиша в очках — невероятно удовлетворяющая меня возможность. Я сделаю всё, что могу, чтобы подготовиться в ближайшие дни. Я чувствую, что был готов уже с Мельбурна.
Также я хочу пожелать Льюису выздоровления, а Джорджу — удачи в использовании шанса пилотировать „Мерседес“ в этот уик-энд», — приводит слова Эйткена пресс-служба «Уильямса».
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