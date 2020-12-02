«Хаас» объявил о контракте с Миком Шумахером
Команда Формулы-1 «Хаас» объявила, что напарником российского гонщика Никиты Мазепина в следующем сезоне станет пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер. Американский коллектив подписал многолетнее соглашение с сыном семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера.
Оба пилота в данный момент выступают в Формуле-2. За две гонки до окончания сезона общий зачёт возглавляет Мик Шумахер. На счету сына семикратного чемпиона Ф-1 205 очков. Вторым идёт Каллум Айлотт (191). Никита Мазепин (162) – третий. Ещё один россиянин Роберт Шварцман (159) занимает четвёртую строчку. Юки Цунода (157) – пятый.
Напомним, «Хаас» принял решение полностью обновить состав гонщиков, а Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут команду после Гран-при Абу-Даби.
В «Хаасе» опровергли, что Дмитрий Мазепин приобрёл долю в команде ради контракта для сына
Рекомендуем вам
- 2 декабря 2020
-
11:33
-
11:18
-
11:08
-
11:07
-
11:00
-
10:54
-
10:47
-
10:46
-
10:28
-
10:14
-
10:06
-
09:01
-
00:43
-
00:25
- 1 декабря 2020
-
23:28
-
22:51
-
21:37
-
20:36
-
19:43
-
19:37
-
18:53
-
17:35
-
16:58
-
16:50
-
16:31
-
16:17
-
16:15
-
15:12
-
14:48
-
14:41
-
13:40
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам