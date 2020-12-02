«Хаас» объявил о контракте с Миком Шумахером

Команда Формулы-1 «Хаас» объявила, что напарником российского гонщика Никиты Мазепина в следующем сезоне станет пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер. Американский коллектив подписал многолетнее соглашение с сыном семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера.

Оба пилота в данный момент выступают в Формуле-2. За две гонки до окончания сезона общий зачёт возглавляет Мик Шумахер. На счету сына семикратного чемпиона Ф-1 205 очков. Вторым идёт Каллум Айлотт (191). Никита Мазепин (162) – третий. Ещё один россиянин Роберт Шварцман (159) занимает четвёртую строчку. Юки Цунода (157) – пятый.



Напомним, «Хаас» принял решение полностью обновить состав гонщиков, а Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут команду после Гран-при Абу-Даби.