Мик Шумахер – о контракте с «Хаасом»: я просто потерял дар речи после подтверждения

Пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер поделился эмоциями от подписания многолетнего контракта с командой Формулы-1 «Хаас».



«Перспектива оказаться в пелотоне Формулы-1 в следующем году делает меня невероятно счастливым, и я просто потерял дар речи после подтверждения. Хотел бы поблагодарить «Хаас» «Феррари» и их Академию молодых пилотов за оказанное мне доверие.

Я также хочу поблагодарить своих родителей и выразить им свою любовь. Знаю, что обязан им всем. Я всегда верил, что осуществлю свою мечту о Формуле-1. Большое спасибо также всем преданным фанатам автоспорта, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Я, как всегда, сделаю всё, что в моих силах, и с нетерпением жду возможности отправиться в это путешествие вместе «Хаасом», — приводит слова Мика пресс-служба американской команды.



Напомним, Шумахер в «Хаасе» станет напарником россиянина Никиты Мазепина.