Расселл опубликовал фото в комбинезоне «Мерседеса»
Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл, который как минимум на Гран-при Сахира перейдёт в «Мерседес» для замены заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона, опубликовал фотографию в гоночном комбинезоне «Мерседеса». Правда, на комбинезоне пока почти нет спонсорских наклеек: присутствует только эмблема «Мерседеса», а также производителя гоночного обмундирования — компании Puma.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Джорджа Расселла.
Расселл выступит за «Мерседес» как минимум на Гран-при Сахира. Завершит ли британец сезон в составе немецкой команды, зависит от того, успеет ли Хэмилтон выздороветь к заключительному этапу — Гран-при Абу-Даби. В составе «Уильямса» Расселла заменяет Джек Эйткен.
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