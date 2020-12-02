Стролл: я подпитываюсь критикой

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл рассказал о своём отношении к критике.



«Мне нравится критика, она меня подпитывает. Если не подпитываться критикой, то она съест вас изнутри. Думаю, я научился принимать её и использовать как энергию, чтобы доказать, что люди неправы. Мне это нравится. Думаю, использовать критику в качестве топлива крайне полезно.



Я всегда говорил себе, что буду показывать всё на трассе, и так было с самого первого дня. Существует много людей, которые надеются на моё поражение, но это нормально, каждый имеет право на мнение. Я выиграл те чемпионаты, что привели меня к Формуле-1, — Формулу-4, Формулу-3, TRS, я был на подиуме и поуле в Формуле-1.



Я провёл много хороших гонок, но моя стабильность оставляла желать лучшего, я это признаю. Это то, над чем я работаю. Я уже доказал, что заслуживаю места в Формуле-1», — приводит слова Лэнса Стролла Motorsport Week.