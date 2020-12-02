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Мазепин определился с номером для выступлений в Формуле-1

Мазепин определился с номером для выступлений в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Пилот Формулы-2 Никита Мазепин, который со следующего сезона будет выступать в составе «Хааса» в Формуле-1, определился с номером, под которым он будет выступать в 2021 году. Мазепин выбрал номер 9 для выступлений.

Этот номер ранее использовался шведским пилотом Маркусом Эрикссоном, однако Маркус покинул серию по окончании сезона-2018, так что этот номер стал доступен для использования.

Напомним, ранее с номером определился будущий напарник Мазепина — Мик Шумахер, который бужет выступать в Формуле-1 под номером 47.

Мазепин подписал с «Хаасом» многолетний контракт, но его точная продолжительность не названа.

За две гонки до конца сезона в Формуле-2 общий зачёт возглавляет Мик Шумахер. На счету сына семикратного чемпиона Ф-1 205 очков. Вторым идёт Каллум Айлотт (191). Никита Мазепин (162) – третий.

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