Второй автопроизводитель за неделю объявил об уходе из Формулы-Е
Компания «БМВ» объявила об уходе из Формулы-Е. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Немецкий автоконцерн объяснил своё решение покинуть серию тем, что компания исчерпала возможности развития электромобилей.
«БМВ» примет участие в предстоящем сезоне серии, который и станет для компании последним в этом чемпионате.
Таким образом, «БМВ» стал вторым автопроизводителем за неделю, объявившим о своём уходе из «электрической» Формулы — ранее об этом объявили в «Ауди».
Немецкий концерн «БМВ» выступал в серии с самого её основания, сначала в качестве спонсора, а затем — партнера команды «Андретти». В 2018 году на старт сезона «БМВ» вышла в качестве заводской команды. С тех пор «БМВ» записала на свой счёт четыре победы а Гран-при.
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