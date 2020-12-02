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Второй автопроизводитель за неделю объявил об уходе из Формулы-Е

Второй автопроизводитель за неделю объявил об уходе из Формулы-Е
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Компания «БМВ» объявила об уходе из Формулы-Е. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Немецкий автоконцерн объяснил своё решение покинуть серию тем, что компания исчерпала возможности развития электромобилей.

«БМВ» примет участие в предстоящем сезоне серии, который и станет для компании последним в этом чемпионате.

Таким образом, «БМВ» стал вторым автопроизводителем за неделю, объявившим о своём уходе из «электрической» Формулы — ранее об этом объявили в «Ауди».

Немецкий концерн «БМВ» выступал в серии с самого её основания, сначала в качестве спонсора, а затем — партнера команды «Андретти». В 2018 году на старт сезона «БМВ» вышла в качестве заводской команды. С тех пор «БМВ» записала на свой счёт четыре победы а Гран-при.

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