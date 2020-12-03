Грожан: я хотел, чтобы мир увидел, что я ранен, но в порядке

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал о своей аварии на Гран-при Бахрейна 2020 года.



«Когда врачи сказали мне, что положат меня на носилки, я отказался. Я сказал, что сам пойду к машине сокрой помощи. Я хотел, чтобы камеры показали, как я иду, хотел, чтобы мир увидел, что я ранен, но в порядке.



Смотреть запись аварии — не самое сложное. Гораздо труднее видеть тех людей, которые смотрят эти кадры. Я знаю, например, что девушка, которую вы могли видеть плачущей в гараже „Хааса“, вообще не спала ночь после аварии.



Я отправил отцу Жюля Бьянки сообщение, чтобы поблагодарить его, потому что его сын спас мне жизнь. Я буду вечно благодарен», — сказал Ромен Грожан в эфире Canal+.

Напомним, Грожан уже на первом круге Гран-при Бахрейна допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина, по сути, взорвалась. Ромен смог незамедлительно выскочить из болида и покинул трассу на своих ногах. Позже он с небольшими ожогами рук и лодыжек был доставлен в больницу.

