Франц Тост – об аварии Грожана: сказал шокированному Квяту, что это не его вина

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что после аварии Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна ему пришлось поговорить с Даниилом Квятом, чтобы успокоить россиянина и настроить его на рестарт гонки.
«Во время паузы я пошёл к Даниилу, потому что он был шокирован происходящим. Мы концентрировались на втором старте, я сказал ему: «Это была абсолютно не твоя вина». А ещё добавил, что Грожан не пострадал, насколько я мог видеть, и поэтому лучше всего, чтобы мы сосредоточились на гонке. Это Квят и сделал.
Конечно, он был потрясён. Он сразу же спросил по радио после инцидента, что случилось с Грожаном, но мы не могли ему ответить, потому что сами этого не знали, в тот момент по ТВ ничего не показывали. Мы только потом увидели кадры, как Грожан выпрыгнул из монокока», — приводит слова Тоста RaceFans.
В гонке на трассе «Сахир» Ромен после контакта с Квятом на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь.
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