В Bell рассказали, как их шлем помог спасти Грожану жизнь

Стефан Коэн, генеральный директор компании Bell, занимающейся производством шлемов для Формулы-1, остался доволен работой своего продукта во время аварии Ромена Грожана.



«Шлем сработал именно так, как ожидалось в этих обстоятельствах. С точки зрения огнестойкости всё прошло отлично. Визор был в полном порядке. Единственное, что расплавилось, — отрывные плёнки, которые приклеены к внешней стороне визора. Из-за этого забрало стало непрозрачным с левой стороны, когда шлем оказался подвержен огню.



Когда вы стоите на месте, циркуляция воздуха внутри шлема крайне мала, что очень важно для нас. Здесь Bell точно может заявить, что не только выполняет, но и превосходит стандартные ожидания. В такой аварии, когда вы остаётесь в огне более 25 секунд, вы можете вдохнуть горячие газы, продукты горения, которые вызовут повреждение лёгких. Но этого не произошло. Внутри шлема ничего не было. Мы довольны тем, как сработал шлем в таких условиях», — приводит слова Коэна RaceFans.