У «Хааса» есть план на случай, если Мазепин не заработает суперлицензию

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что у команды есть запасной план на тот случай, если Никита Мазепин, с которым американский коллектив подписал многолетний контракт, не сможет набрать нужное количество баллов для получения суперлицензии по итогам сезона в Формуле-2.
«Когда мы начали переговоры с Никитой, мы, конечно, также вели переговоры с ФИА относительно его лицензии. Сегодня вероятность того, что он не наберёт нужных очков, настолько мала, что нас это не беспокоит.
У нас также есть сценарий чрезвычайной ситуации. Но я уверен, что он наберёт нужные очки. Тогда больше не будет подобных вопросов по этому поводу», — приводит слова Штайнера GrandPX.
Издание отмечает, что этот «сценарий» является исключением от ФИА, так как федерация ранее заявила, что проявит снисходительность в условиях пандемии.
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