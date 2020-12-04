У «Хааса» есть план на случай, если Мазепин не заработает суперлицензию

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что у команды есть запасной план на тот случай, если Никита Мазепин, с которым американский коллектив подписал многолетний контракт, не сможет набрать нужное количество баллов для получения суперлицензии по итогам сезона в Формуле-2.



«Когда мы начали переговоры с Никитой, мы, конечно, также вели переговоры с ФИА относительно его лицензии. Сегодня вероятность того, что он не наберёт нужных очков, настолько мала, что нас это не беспокоит.

У нас также есть сценарий чрезвычайной ситуации. Но я уверен, что он наберёт нужные очки. Тогда больше не будет подобных вопросов по этому поводу», — приводит слова Штайнера GrandPX.

Издание отмечает, что этот «сценарий» является исключением от ФИА, так как федерация ранее заявила, что проявит снисходительность в условиях пандемии.