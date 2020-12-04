Ферстаппен – о своей критике в адрес Албона: мне не нужно ничего добавлять

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что ему нечего добавить к критическим высказываниям, которые он сделал в адрес своего напарника Александера Албона после Гран-при Бахрейна.



В прошлой гонке Албон ехал позади Серхио Переса и опередил мексиканца только потому, что у пилота «Рейсинг Пойнт» сломалась силовая установка. При этом оба сильно отстали от Ферстаппена, что позволило Максу провести дополнительный пит-стоп. После гонки лидер «Ред Булл» раскритиковал напарника за слабый темп. Перед Гран-при Сахира Макса попросили дать более развёрнутый комментарий.



«Я думаю, вы хотите, чтобы я добавил к этому контекст. Но мне не нужно ничего добавлять по этому поводу.

Каждый гонщик и команда всегда хочет выступать на высшем уровне, что мы и стараемся делать. В то время мне было немного обидно за Серхио. Вы знаете, когда он сошёл, будучи третьим, и всё такое. Полагаю, нам стоит оставить это в прошлом», — приводит слова Ферстаппена GPblog.