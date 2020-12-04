Ферстаппен – о своей критике в адрес Албона: мне не нужно ничего добавлять

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что ему нечего добавить к критическим высказываниям, которые он сделал в адрес своего напарника Александера Албона после Гран-при Бахрейна.
В прошлой гонке Албон ехал позади Серхио Переса и опередил мексиканца только потому, что у пилота «Рейсинг Пойнт» сломалась силовая установка. При этом оба сильно отстали от Ферстаппена, что позволило Максу провести дополнительный пит-стоп. После гонки лидер «Ред Булл» раскритиковал напарника за слабый темп. Перед Гран-при Сахира Макса попросили дать более развёрнутый комментарий.
«Я думаю, вы хотите, чтобы я добавил к этому контекст. Но мне не нужно ничего добавлять по этому поводу.
Каждый гонщик и команда всегда хочет выступать на высшем уровне, что мы и стараемся делать. В то время мне было немного обидно за Серхио. Вы знаете, когда он сошёл, будучи третьим, и всё такое. Полагаю, нам стоит оставить это в прошлом», — приводит слова Ферстаппена GPblog.
- 4 декабря 2020
-
12:04
-
11:14
-
10:10
-
09:54
-
08:54
-
00:54
-
00:47
-
00:24
-
00:19
-
00:14
-
00:08
- 3 декабря 2020
-
23:57
-
23:53
-
23:48
-
23:39
-
22:51
-
21:59
-
20:43
-
19:43
-
18:35
-
17:41
-
16:32
-
15:45
-
15:25
-
14:02
-
13:29
-
12:25
-
11:37
-
10:52
-
10:21
-
09:36
-
08:52
-
00:51
-
00:47
- 2 декабря 2020
-
23:04