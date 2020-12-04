Никита Мазепин: есть разочарование от того, что люди связывают мои успехи с деньгами отца

Российский пилот Никита Мазепин, подписавший многолетний контракт с командой Формулы-1 «Хаас», заявил, что испытывает разочарование, когда люди связывают его успехи с деньгами отца — акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина.



«Обидно ли мне, что мой успех многие связывают с богатством отца? Почему мне должно быть обидно читать, что мой отец — успешный, умный, целеустремлённый человек. Обиды, конечно же, нет. Есть разочарование от того, что люди связывают мои успехи с деньгами отца. Я же уверен в себе. Я вижу свои результаты. И не думаю об этих разговорах. Я буду просто выполнять свою работу», — приводит слова Никиты «РБК-Спорт».



В нынешнем сезоне россиянин выступает за команду Hitech GP в Формуле-2. За две гонки до финиша он занимает третье место в личном зачёте. Лидирует в чемпионате Мик Шумахер, который в следующем году будет напарником Никиты в «Хаасе».