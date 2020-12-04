Главный конструктор «Феррари» переходит в «Хаас», Ресту заменит Кардиле

В управленческой структуре «Феррари» произошли серьёзные кадровые перестановки. Главный конструктор «Скудерии» Симоне Реста покинет Маранелло и перейдёт на работу в «Хаас». За развитие шасси «Феррари» теперь будет отвечать Энрико Кардиле, сообщает пресс-служба итальянской команды.

Энрико Гуальтьери продолжит работать над силовыми установками «Скудерии», Лоран Мекис останется на посту спортивного директора.

Комментируя изменения в команде, её руководитель Маттиа Бинотто отметил, что переход в «Хаас» Симоне Ресты укрепит связи «Феррари» и американской команды, которые развиваются с момента прихода «Хааса» в Формулу-1.

Отметим, что в ходе сезона-2020 в прессе появлялись слухи о конфликте Ресты и Бинотто, впрочем, они были опровергнуты.