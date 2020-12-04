Вольф намекнул, что выступления Расселла не повлияют на переговоры по контракту Хэмилтона

Глава «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что выступления Джорджа Расселла на Гран-при Сахира никак не повлияют на переговорный процесс о новом контракте с Льюисом Хэмилтоном.

«Мы знаем, кто у нас есть в лице Хэмилтона. Он знает, что получает от нас как от команды. Нынешняя ситуация никогда не будет использована в качестве орудия для переговоров, причём ни Льюисом, ни нами. Я очень уважаю Хэмилтона, его рекорды и то, как он пилотирует. Что бы ни случилось в предстоящий уик-энд или в следующий, это никак не повлияет на ход переговорного процесса», — приводит слова Вольфа Grandprix247.

Напомним, в нынешний уик-энд Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» заменяет Джордж Расселл. Семикратный чемпион мира пропускает этап из-за заражения коронавирусом.