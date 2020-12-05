Цунода и Мазепин — под расследованием после первой гонки Ф-2 в Бахрейне

В Бахрейне завершилась первая гонка уик-энда очередного этапа Формулы-2. Победителем стал воспитанник молодёжной программы «Ред Булл» пилот Carlin Юки Цунода, тройку лучших замкнул будущий пилот «Хааса» Никита Мазепин.

Но после финиша стало известно, что оба спортсмена привлекли внимание стюардов и находятся под расследованием. Цунода может быть наказан за обгон Мазепина по обочине, все четыре колеса болида Юки оказались за пределами трассы. А россиянин может лишиться третьего места из-за чрезмерно активной защиты позиции от Фелипе Друговича на последнем круге.

Напомним, Цунода является кандидатом на место в Формуле-1 в составе «Альфа Таури». Если японец попадёт в итальянскую команду, то заменит в ней российского пилота Даниила Квята.