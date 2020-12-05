Шварцман считает, что одна ошибка лишила его шанса побороться за победу

Гонщик академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на пятом месте в основной гонке этапа Формулы-2 в Бахрейне.
«Гонка получилась не лучшей. Мне удался действительно хороший старт, и я поднялся на вторую позицию. Я оказался позади Мазепина, но не нашел возможности пройти его, в какой-то момент задние шины просто пропали, поэтому мы решили провести пит-стоп раньше, чем планировали. Пит-стоп прошел достаточно хорошо, команда проделала отличную работу. И хотя этого было недостаточно, чтобы опередить Мазепина, в последнем повороте я смог его пройти. К сожалению, допустил ошибку и заблокировал переднее правое колесо, что позволило ему вернуть позицию. Жаль, что сделал такую ошибку, поскольку, окажись впереди, я смог бы сохранить шины лучше и, возможно, даже побороться за победу.
Старался держаться как можно ближе к Никите и атаковать его, но шины вновь начали уходить, на торможениях я начал терять темп. Три машины прошли меня. Пытался сделать всё возможное, но в действительности мало что мог противопоставить, поскольку было сложно удерживать машину на траектории при торможении. Пятая позиция – определенно не тот результат, которого ожидал, тем более зная, что у нас был темп для победы. Разочарован, но рад, что смог принести команде очки, необходимые для победы в командном зачете», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».
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