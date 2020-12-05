Мазепин считает свою оборону корректной и признался, что брал пример с Шумахера

Гонщик Формулы-2 Никита Мазепин высказал мнение, что борьба с Кристианом Лундгаром стоила ему победы в основной гонке этапа в Бахрейне, а также прокомментировал свою жёсткую оборону от Юки Цуноды и Фелипе Друговича.



«Не думаю, что мы были сегодня сильнейшими. Надо отдать должное Юки и „Карлину“. Думаю, они очень хорошо подготовили машину в плане работы с покрышками. Однако я могу сказать, что держал всё под контролем, пока не произошло что-то, чего я никогда не видел прежде в младших сериях. Парень пытался вернуться в один круг — потому что он борется с нами в общем зачёте. Я бы сказал, его манёвр был не совсем приятным. Я пытаюсь подобрать корректные слова, ведь мы на пресс-конференции. Больше я не мог использовать преимущество чистого воздуха. Я стал своего рода подсадной уткой. Я был немного потерян, не понимал, что делать. Я не знал: очевидно, я не хотел сражаться с ним, ведь он был на более свежих шинах. Так или иначе, я оказался в положении, когда уже не мог бороться и обороняться, и после этого всё стало сложнее.



Жёсткая борьба? Мы гонялись здесь в прошлый уик-энд, первый и последний повороты такие же. Как я сказал на пресс-конференции на прошлой неделе, оборонительные манёвры Мика по отношению ко мне были очень хорошими и сильными. Я пересмотрел их десять или 15 раз, пытаясь извлечь для себя уроки, ведь он был потрясающе хорош. Думаю, всё было нормально, я использовал всю трассу, чтобы блокировать соперников. Да, в первом повороте с Друговичем я ошибся, тут признаю. Я позволил ему обогнать, потому что знал, что сделанное мною некорректно. Я прошёл его обратно, что сделало всё сложнее. Что касается моей обороны, то я бы сказал, то всё было в порядке», — приводит слова Мазепина официальный сайт Формулы-2.