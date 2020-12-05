Фиттипальди оштрафован, он будет стартовать в гонке из конца пелотона

Бразильский гонщик резервист «Хааса» Пьетро Фиттипальди, заменяющий на Гран-при Сахира Ромена Грожана, будет вынужден стартовать из конца стартовой решётки, сообщает официальный сайт ФИА.
На машину бразильца перед стартом третьей тренировки поставили новый накопитель энергии и новый блок управляющей электроники. Это уже третья замена этих элементов на болиде за сезон при двух официально разрешённых.
Из-за этого Пьетро Фиттипальди потеряет позиции на старте и будет вынужден стартовать из конца стартовой решётки.
Начало квалификации запланировано на 20:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Сахира. Онлайн-трансляция квалификации
- 5 декабря 2020
-
19:56
-
19:47
-
19:25
-
18:46
-
18:15
-
18:03
-
17:45
-
16:45
-
16:33
-
16:10
-
15:45
-
14:51
-
14:00
-
13:15
-
12:46
-
12:15
-
12:00
-
11:49
-
11:17
-
10:18
-
10:06
-
00:49
-
00:31
-
00:29
-
00:03
- 4 декабря 2020
-
23:57
-
23:48
-
23:44
-
23:40
-
23:35
-
23:34
-
23:15
-
22:02
-
21:19
-
20:32