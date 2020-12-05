Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Фиттипальди оштрафован, он будет стартовать в гонке из конца пелотона

Фиттипальди оштрафован, он будет стартовать в гонке из конца пелотона
Авто / Формула-1 0

Бразильский гонщик резервист «Хааса» Пьетро Фиттипальди, заменяющий на Гран-при Сахира Ромена Грожана, будет вынужден стартовать из конца стартовой решётки, сообщает официальный сайт ФИА.

На машину бразильца перед стартом третьей тренировки поставили новый накопитель энергии и новый блок управляющей электроники. Это уже третья замена этих элементов на болиде за сезон при двух официально разрешённых.

Из-за этого Пьетро Фиттипальди потеряет позиции на старте и будет вынужден стартовать из конца стартовой решётки.

Начало квалификации запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Сахира. Онлайн-трансляция квалификации

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020