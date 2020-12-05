Фиттипальди оштрафован, он будет стартовать в гонке из конца пелотона

Бразильский гонщик резервист «Хааса» Пьетро Фиттипальди, заменяющий на Гран-при Сахира Ромена Грожана, будет вынужден стартовать из конца стартовой решётки, сообщает официальный сайт ФИА.



На машину бразильца перед стартом третьей тренировки поставили новый накопитель энергии и новый блок управляющей электроники. Это уже третья замена этих элементов на болиде за сезон при двух официально разрешённых.



Из-за этого Пьетро Фиттипальди потеряет позиции на старте и будет вынужден стартовать из конца стартовой решётки.



Начало квалификации запланировано на 20:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Сахира. Онлайн-трансляция квалификации