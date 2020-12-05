Боттас завоевал победу в квалификации Гран-при Сахира, Расселл — второй, Квят — шестой

В Бахрейне завершилась квалификация Гран-при Сахира Формулы-1.



По её итогам поул завоевал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место у его напарника Джорджа Расселла, третьим стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сумел пробиться во второй сегмент, где стал шестым. Его напарник Пьер Гасли показал девятое время.



Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 0.53,377

2. Джордж Расселл («Мерседес») — +0,026

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,056

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,236

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,413

6. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,529

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,580

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,633

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,777

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)— +0,823



Не прошли в третий сегмент:



11. Эстебан Окон («Рено») — 0.53,995

12. Александер Албон («Ред Булл») — 0.54,026

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 0.54,175

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 0.54,377

15. Ландо Норрис («Макларен») — 0.54,693.



Не прошли во второй сегмент:



16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 0.54,705

17. Николас Латифи — 0.54,796

18. Джек Эйткен («Уильямс») — 0.54,892

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0.54,963

20. Пьетро Фиттипальди («Хаас») («Уильямс») — 0.55,426.