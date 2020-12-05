В «Альфа Таури» нацелились на финиш в очках обоими болидами

Главный перформанс-инженер «Альфа Таури» Клаудио Балестри подвёл итоги квалификации Гран-при Сахира Формулы-1.



«Как и во время других сессий здесь, было очень трудно справиться с трафиком на таком коротком круге, особенно в первом сегменте, когда мы попробовали использовать один комплект «медиума». Однако мы не смогли поставить конкурентоспособные результаты, чтобы пройти во второй сегмент, так что решили использовать новый комплект «софта» на обеих машинах в конце сессии.



Второй сегмент — другая история. Мы знали, что будет трудно, так что решили использовать новые комплекты «софта» на обеих машинах в начале сессии, что было правильным решением, потому что мы снова сумели пройти в третий сегмент обеими машинами.



Мы закончили квалификацию с Даниилом на шестом месте и Пьером — на девятом, несмотря на тот факт, что Пьер имел повреждения машины. После хорошей субботы мы переключаем наше внимание на гонку, готовые набрать очки обоими болидами», — приводит слова Балестри пресс-служба «Альфа Таури».