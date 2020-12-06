Видео: потрясающие финальные круги Формулы-2 с жёсткой обороной Мазепина

Пресс-служба Формулы-2 обнародовала ролик с видеозаписью главных моментов финальных кругов основной гонки заключительного этапа сезона-2020 в Бахрейне. За пять кругов до финиша в гонке лидировал россиянин Никита Мазепин, однако, несмотря на жёсткую оборону, будущий гонщик «Хааса» пропустил вперёд Юки Цуноду и Чжоу Гуаньюя. За жёсткую оборону от Цуноды и финишировавшего четвёртым Фелипе Друговича Мазепин получил два пятисекундных штрафа от стюардов и опустился в итоговой классификации гонки с третьей позиции на девятую.
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.
Ещё один российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман после штрафа Мазепина занял в гонке четвёртое место.
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