Видео: потрясающие финальные круги Формулы-2 с жёсткой обороной Мазепина

Пресс-служба Формулы-2 обнародовала ролик с видеозаписью главных моментов финальных кругов основной гонки заключительного этапа сезона-2020 в Бахрейне. За пять кругов до финиша в гонке лидировал россиянин Никита Мазепин, однако, несмотря на жёсткую оборону, будущий гонщик «Хааса» пропустил вперёд Юки Цуноду и Чжоу Гуаньюя. За жёсткую оборону от Цуноды и финишировавшего четвёртым Фелипе Друговича Мазепин получил два пятисекундных штрафа от стюардов и опустился в итоговой классификации гонки с третьей позиции на девятую.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.

Ещё один российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман после штрафа Мазепина занял в гонке четвёртое место.