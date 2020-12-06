Расселл признался, что путает кнопки на руле «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что на протяжении уик-энда периодически путал кнопки на руле, начиная с первой тренировки и заканчивая квалификацией.



«Думаю, было бы проще, если бы я просто поехал на незнакомой трассе, или, по крайней мере, не выступал здесь на прошлой неделе. На протяжении всего уик-энда я пытался уйти на старую трассу в первом повороте, а эта машина серьёзно отличается от „Уильямса“. Кроме того, есть много процедур, изучение новых кнопок на руле. В первой тренировке был полный беспорядок — я нажимал не те кнопки то тут, то там. Даже в квалификации я нажимал на кнопки не в том месте.



»Мерседеса" пытается сделать всё, чтобы облегчить мне задачу. Было проделано много работы, но мне требуется время, чтобы понять, как всё работает. Тото, пожалуйста, дай мне ещё несколько гонок на этой машине и я буду тамм, где должен", — приводит слова Джорджа Расселла Autosport.