В «Феррари» считают, что приход Айлотта и Шварцмана в Формулу-1 — «вопрос времени»

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис подвёл итоги сезона для пилотов гоночной академии команды, выступавших в 2020 году в Формуле-2, отметив, что вопрос прихода Роберта Шварцмана и Каллума Айлотта в Ф-1 дело времени.
«Это был отличный сезон для пилотов гоночной Академии „Феррари“ в Формуле-2. Три пилота попали в топ-4 и одержали в общей сложности девять побед. Мик Шумахер — второй пилот нашей академии, который получил место в Ф-1.
Программа Академии «Феррари» продолжает развиваться. Доказательство этому — участие Шумахера, Айлотта и Шварцмана в молодёжных тестах в Абу-Даби. Мик уже гарантировал себе место в Формуле-1, и мы с нетерпением ждём его появления в Хаасе в 2021 году. Что касается Айлотта и Шварцмана, мы убеждены, что их появление в Формуле-1 — вопрос времени", — приводит слова Мекиса официальный сайт Формулы-1.
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