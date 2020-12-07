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Перес полагает, что всё равно сдержал бы Расселла в конце Гран-при Сахира

Перес полагает, что всё равно сдержал бы Расселла в конце Гран-при Сахира
Авто / Формула-1 0

В конце гонки Гран-при Сахира Джорджу Расселлу, заменявшему в «Мерседесе» заболевшего Льюиса Хэмилтона, пришлось заехать на дополнительный пит-стоп из-за прокола. В результате британец так и не смог навязать борьбу одержавшему победу Серхио Пересу. Однако гонщик «Рейсинг Пойнт» уверен, что даже без этого пит-стопа он смог бы сдержать атаки Расселла.

«Очевидно, что у «Мерседеса» были некоторые проблемы, но я думаю, что у нас было достаточно скорости, чтобы сдержать Джорджа. Наши расчётные данные показали, что нужно было быть значительно быстрее соперника, чтобы обогнать. Удача это или нет, но сегодня у нас была потрясающая гонка, и мы победили заслуженно.

Я плакал за рулём и на какое-то время потерял дар речи, но это невероятный результат для команды. Молодец Лэнс, что тоже поднялся на пьедестал. Я не могу дождаться, чтобы отпраздновать это вместе с командой! У нас осталась одна гонка до конца чемпионата, и мы полны решимости удержать третью позицию в Кубке конструкторов», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».

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