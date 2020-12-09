Косаченко – о скандале с Мазепиным: то у нас против Хэмилтона идут, то ещё против кого-то

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, заявила, что у команды «Хаас» нет оснований для расторжения контракта с пилотом Никитой Мазепиным из-за скандального видео.
«Нет, это невозможно. Какой поступок? Там не было совершено никакого криминала. Все причины для возможного расторжения прописаны в договоре. Если кто-то считает, что публикация в «Инстаграме» может служить причиной для расторжения, то я могу сказать, что это не так. Против каждого можно запустить волну: то у нас против Хэмилтона идут, то ещё против кого-то, то одно не нравится, то другое.
Никита уже заявил, что поступил не совсем корректно. Слушайте, ну молодой парень, опубликовал — извинился и сделал выводы. Нечего это мусолить», — приводит слова Косаченко News.ru.
В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец. Россиянин уже удалил ролик, но он всё равно был широко растиражирован пользователями Сети.
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