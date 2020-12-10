Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Грожан показал последствия ожогов на правой руке после жуткой аварии

Грожан показал последствия ожогов на правой руке после жуткой аварии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан, попавший в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна, опубликовал в своём «инстаграме» фотографии, на которых он демонстрирует последствия ожогов на правой руке.

«Чёрт побери, меня очень радует то, что моя правая рука свободна от повязки. Я наношу множество кремов в течение всего дня, но приятно видеть её в такой хорошей форме. Жду, пока восстановится моя левая рука», — написал Ромен под фотографиями.

Фото доступны на странице Ромена Грожана в «Инстаграме».

Напомним, Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь.

Гонка в Бахрейне стала для Ромена последней в составе «Хаас». Француз должен покинуть команду после сезона-2020. Американский коллектив решил полностью обновить состав пилотов и заключил многолетние контракты с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020