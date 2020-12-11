Ферстаппен — лучший в первой практике Гран-при Абу-Даби, Хэмилтон — пятый, Квят — 8-й

На трассе «Яс Марина» завершилась первая свободная практика Гран-при Абу-Даби. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, тройку замкнул Эстебан Окон из «Рено».
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал восьмое время, у его напарника Пьера Гасли — девятый результат.
Пропустивший из-за заражения коронавирусом предыдущий этап Льюис Хэмилтон показал пятое время.
В топ-10 результаты на «харде» показали оба пилота «Мерседеса». Гонщики «Альфа Таури» — на «медиуме». Все остальные использовали «софт».
«Можем подтвердить, что Даниэль остановился на трассе из-за проблемы с топливным давлением. Он использовал „пятничный“ мотор в последний раз, его должны были заменить перед субботой», — так прокомментировали в команде «Рено» проблемы Даниэля Риккардо, которому пришлось остановить болид на обочине в начале тренировки.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Первая свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.37,378
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,034
3. Эстебан Окон («Рено») — +1,137
4. Александер Албон («Ред Булл») — +1,169
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,366
6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,453
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,578
8. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,772
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,782
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,821
11. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,952
11. Шарль Леклер («Феррари») — +1,966
13. Ландо Норрис («Макларен») — +1,974
14. Себастьян Феттель («Феррари») — +2,292
15. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +2,527
16. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,068
17. Николас Латифи («Уильямс») — +3,685
18. Мик Шумахер («Хаас») — +3,857
19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +6,691
20. Даниэль Риккардо («Рено») — без времени.
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