Хэмилтон прокомментировал выступление Расселла в составе «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался впечатлён работой Джорджа Расселла в машине немецкой команды на Гран-при Сахира, отметив, что молодой гонщик показал себя изумительно.

«Думаю, Расселл проделал изумительную работу. Все это знают. За свои 27 в автоспорте я ни разу не пропускал гонки. Однажды обязательно напишу об этом книгу. Пока же, как я и говорил, просто благодарен, что могу вернуться», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Напомним, что незадолго до Гран-при Сахира у Хэмилтона был диагностирован коронавирус. В болиде его заменил воспитанник молодёжной программы «Мерседеса» Джордж Расселл. Британец претендовал на победу большую часть гонки, но ошибочная тактика пит-стопов и прокол привели к тому, что Джордж финишировал лишь девятым.