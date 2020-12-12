Албон: я был близок к поулу

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он завершил на пятой позиции.



«Это была моя лучшая квалификация в сезоне, я доволен своим выступлением, пусть и разочарован тем, что допустил небольшую ошибку на решающей попытке. Баланс был прекрасным, машина позволяла атаковать. Я хорошо прошёл первую попытку в третьем сегменте, но слишком хотелось прибавить во второй. На первом секторе я перестарался, и шины в итоге потеряли эффективность. И хотя трасса становилась всё быстрее, я не смог воспользоваться этим.



Однако есть и хорошие моменты: я был близок к поулу, и это было минимальное отставание за весь сезон. Очень важно, что я добился прогресса. Я сосредоточен на том, чтобы хорошо выступить в гонке. Уверен, у нас всё получится», — приводит слова Александера Албона пресс-служба команды.