«Мерседес» внёс Хэмилтона в заявочный лист на сезон-2021, несмотря на отсутствие контракта

Международная автомобильная федерация сегодня опубликовала предварительный заявочный лист на сезон-2021 Формулы-1. Публикация носит формальный характер: правки в неё можно внести до наступления недели, на которой пройдёт первый этап 2021 года — Гран-при Австралии. Однако в документе есть ряд любопытных моментов.
Команда «Мерседес» внесла в лист Льюиса Хэмилтона, хотя до сих пор не подписала с британским гонщиком нового контракта.
Новички чемпионата мира получили те постоянные номера, о которых говорили ранее: у Никиты Мазепина — номер «9», у Мика Шумахера — номер «47».
У «Ред Булл» и «Альфа Таури» пока заявлено только по одному пилоту — это Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.
«Рено» и «Рейсинг Пойнт» фигурируют в заявке под новыми названиями «Альпин» и «Астон Мартин». При этом полное название второй команды — Aston Martin BWT F1 Team, что говорит о сохранении титульного спонсора — компании BWT, требующей, чтобы болиды были разукрашены преимущественно в розовый цвет.
Наконец, команда «Уильямс» сохранит название Williams Racing, несмотря на то что больше не принадлежит семье Уильямс.
- 13 декабря 2020
-
00:58
-
00:02
- 12 декабря 2020
-
23:48
-
23:41
-
22:51
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:11
-
21:01
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:34
-
20:29
-
19:15
-
18:54
-
18:30
-
17:59
-
17:31
-
17:05
-
16:54
-
16:45
-
15:54
-
14:15
-
14:13
-
12:48
-
11:23
-
11:21
-
10:58
-
10:00
-
09:55
-
00:27
- 11 декабря 2020
-
23:48
-
23:32