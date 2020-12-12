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«Мерседес» внёс Хэмилтона в заявочный лист на сезон-2021, несмотря на отсутствие контракта

«Мерседес» внёс Хэмилтона в заявочный лист на сезон-2021, несмотря на отсутствие контракта
Авто / Формула-1 0

Международная автомобильная федерация сегодня опубликовала предварительный заявочный лист на сезон-2021 Формулы-1. Публикация носит формальный характер: правки в неё можно внести до наступления недели, на которой пройдёт первый этап 2021 года — Гран-при Австралии. Однако в документе есть ряд любопытных моментов.

Команда «Мерседес» внесла в лист Льюиса Хэмилтона, хотя до сих пор не подписала с британским гонщиком нового контракта.

Новички чемпионата мира получили те постоянные номера, о которых говорили ранее: у Никиты Мазепина — номер «9», у Мика Шумахера — номер «47».

У «Ред Булл» и «Альфа Таури» пока заявлено только по одному пилоту — это Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.

«Рено» и «Рейсинг Пойнт» фигурируют в заявке под новыми названиями «Альпин» и «Астон Мартин». При этом полное название второй команды — Aston Martin BWT F1 Team, что говорит о сохранении титульного спонсора — компании BWT, требующей, чтобы болиды были разукрашены преимущественно в розовый цвет.

Наконец, команда «Уильямс» сохранит название Williams Racing, несмотря на то что больше не принадлежит семье Уильямс.

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