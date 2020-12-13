Источник: «Макларен» продаст долю в команде за $ 245 млн

Консорциум американских инвесторов близок к покупке большой доли в команде Формулы-1 «Макларен», сообщает Sky Sports. По информации источника, сделка оценивается в $ 245 млн.



Как сообщает источник, MSP Sports Capital, активно участвовавшая в MLB, NBA и европейском футболе возглавляет эту группу инвесторов, которые в течение двух дет вложат в команду около $ 245 млн. Таким образом новые инвесторы оценили общую стоимость команды в $ 727 млн.



О сделке может быть объявлено уже в воскресенье, 13 декабря.



Гран-при Абу-Даби может стать важнейшей гонкой для «Макларена» за последние годы — в настоящий момент британский коллектив претендует на третье место в Кубке конструкторов, сражаясь за эту позицию с «Рено» и «Рейсинг Пойнт», при этом, по итогам квалификации пилоты «Макларена» заняли более высокие места, чем их основные соперники.