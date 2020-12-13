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Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят финишировал 11-м

Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят финишировал 11-м
Авто / Формула-1 0

В Бахрейне завершился Гран-при Абу-Даби. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место завоевал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим финишировал вернувшийся после перенесённого коронавируса Льюис Хэмилтон.

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал 11-м, его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу восьмым.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 55 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Александер Албон («Ред Булл»)
5. Ландо Норрис («Макларен»)
6. Карлос Сайнс («Макларен»)
7. Даниэль Риккардо («Рено»)
8. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
9. Эстебан Окон («Рено»)
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
11. Даниил Квят («Альфа Таури»)
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
13. Шарль Леклер («Феррари»)
14. Себастьян Феттель («Феррари»)
15. Джордж Расселл («Уильямс»)
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
17. Николас Латифи («Уильямс»)
18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
19. Пьетро Фиттипальди («Хаас»)
20. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.

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