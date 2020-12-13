Хэмилтон: коронавирус — не шутка, я сейчас уничтожен. Рад, что жив

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Абу-Даби.
«Невозможно выиграть все гонки. С учётом последней пары недель я в целом доволен уик-эндом. Всё было не так хорошо, как хотелось бы, но мои поздравления Максу. Для меня эта гонка была действительно трудной физически. Весь год в плане физики я был в порядке, но сегодня точно нет. Я просто рад, что гонка закончилась.
Коронавирус — это не шутка. Но я никогда так и не думал. Я знал, что будет тяжело. Я всегда находил очень странным, когда мировые лидеры смеялись над коронавирусом, словно это ничто. Я сейчас уничтожен, не чувствую себя хорошо. Я рад, что жив, и буду жить, чтобы сразиться в следующий раз.
Надеюсь и молюсь, что в 2021 году будет легче ехать позади других машин. Не знаю, была ли гонка скучной для зрителей, но как только оказываешься в пределах двух секунд, то скользишь, всё время турбулентные потоки воздуха», — приводит слова Хэмилтона BBC.
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