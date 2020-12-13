Риккардо: спасибо команде за эти потрясающие два сезона

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги Гран-при Абу-Даби и попрощался с командой. Напомним, в следующем сезоне Риккардо продолжит карьеру в «Макларене», а его место в «Рено» займёт Фернандо Алонсо.



«После старта с 11-го места седьмая позиция на финише — неплохой результат. Я отлично провёл первый отрезок на „харде“, машина работала великолепно. Выезд автомобиля безопасности поменял ситуацию, но мы не сумели поднять свой темп, чтобы догнать соперников впереди.



Мы не смогли завоевать третье место в Кубке конструкторов, но команда отлично провела сезон, добившись большого прогресса по сравнению с прошлым годом. Я полностью выложился на последнем круге, показав лучшее время! Огромное спасибо команде за эти потрясающие два сезона», — приводит слова Даниэля Риккардо официальный сайт французской команды.