К Гран-при России Формулы-1 выпустят коллекционные билеты

Организаторы Гран-при России Формулы-1 объявили о выпуске коллекционных билетов с уникальным дизайном к следующему этапу.

Каждый болельщик, купивший билеты на трибуны «Сочи Автодрома» или в зону свободного размещения до 28 февраля 2021 года включительно, получит коллекционный билет в составе уникального набора.

«Коллекционный билет на Гран-при России станет настоящим подарком для любителей Формулы-1. Неповторимый дизайн, вдохновленный высокими скоростями и бескомпромиссной борьбой пилотов, порадует владельца. Пластиковый билет и оригинальная лента, отличающиеся высоким качеством исполнения, позволят с удобством носить ваш пропуск на Гран-при на «Сочи Автодроме». Этот сувенир будет напоминать болельщикам о незабываемом мероприятии в Сочи.



Обращаем внимание, что акция действует только при покупке билетов на сайте f1.sochiautodrom.ru до 28 февраля 2021 года включительно. Также коллекционный билет получат те болельщики, кто приобрёл билеты до 14 декабря в обычной продаже или в составе пакетных предложений», — говорится в сообщении пресс-службы АНО «РОСГОНКИ».