Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Мерседес» упомянул бульдога, принадлежащего Хэмилтону, в своей специальной ливрее

«Мерседес» упомянул бульдога, принадлежащего Хэмилтону, в своей специальной ливрее
Авто / Формула-1 0

На Гран-при Абу-Даби Формулы-1 «Мерседес» выступал в особенной ливрее — на корпус машины были нанесены имена всех членов команды и других причастных к победам лиц, в том числе работников из Куала-Лумпур, Штутгарта, Брэкли и Бриксуорта. Фотографы обратили внимание, что в этом списке есть не только люди.

Среди имён и фамилий сотрудников можно различить кличку пса Роско, хозяином которого является семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

Фото доступно на странице ESPN F1 в «Твиттере».

Льюис досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020