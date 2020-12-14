«Мерседес» упомянул бульдога, принадлежащего Хэмилтону, в своей специальной ливрее

На Гран-при Абу-Даби Формулы-1 «Мерседес» выступал в особенной ливрее — на корпус машины были нанесены имена всех членов команды и других причастных к победам лиц, в том числе работников из Куала-Лумпур, Штутгарта, Брэкли и Бриксуорта. Фотографы обратили внимание, что в этом списке есть не только люди.
Среди имён и фамилий сотрудников можно различить кличку пса Роско, хозяином которого является семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.
Фото доступно на странице ESPN F1 в «Твиттере».
Льюис досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.
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