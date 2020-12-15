Чандхок: Гасли нужно использовать 2021 год и покинуть семью «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок посоветовал пилоту «Альфа Таури» Пьеру Гасли после успешного сезона-2020 постараться выйти на рынок пилотов и покинуть систему «Ред Булл».



«Победа Пьера в Монце, наверное, стала для меня самым ярким событием в этом сезоне. Гасли — прекрасный парень, который продемонстрировал невероятную психологическую силу после очень трудного 2019 года, когда его карьера разлеталась в клочья и он потерял лучшего друга в лице Антуана Юбера.

Очевидно, результат в Монце был единичным, но Пьер по-настоящему обыграл Даниила Квята и провёл несколько отличных гонок, часто с нетрадиционными стратегиями. Это позволило ему восстановить свою репутацию. Я не вижу, чтобы он вернулся в основную команду «Ред Булл». Ему нужно использовать 2021 год. Полагаясь на фундамент этого года, выйти на рынок пилотов и покинуть семью «Ред Булл», — написал Чандхок в своей колонке на Sky Sports.