«Это лишь начало». Шварцман прокомментировал выступление за «Феррари» на тестах

Российский гонщик академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман рассказал, как для него прошли молодёжные тесты Формулы-1 в Абу-Даби. Шварцман впервые управлял актуальным болидом Формулы-1 и показал 11-й результат.
«У меня очень хорошие ощущения, потрясающие. Это мечта, ставшая явью! Когда ты маленький ребёнок и смотришь на победы «Феррари», то всегда мечтаешь: «Когда придёт тот день, когда я сяду за руль и буду управлять этой машиной?». Это случилось сегодня, было очень приятно. Я чувствую, что это лишь начало. Это момент, когда ты понимаешь, что только начал свою работу и что тебе нужно упорно работать и прибавлять. Я счастлив, что наконец-то достиг момента, когда сделал этот шаг для своего будущего.
День не был лёгким, я устал, потому что нужно было иметь дело со множеством вещей, с большим объёмом информации и большим числом кругов! Задняя часть шеи немного болит из-за серьёзных торможений, но за исключением этого, я чувствую себя очень хорошо. В плане управления эта машина проще, чем болиды Формулы-2, так что тут никаких проблем. Я проехал сегодня больше всех кругов, и от каждого из них были классные ощущения», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».
Фото: Ferrari S.p.A
Фото: Ferrari S.p.A
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