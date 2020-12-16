Журналист пресс-службы Ф-1 похвалил и поддержал Даниила Квята

Журналист официального сайта Формулы-1, известный обозреватель Уилл Бакстон поддержал российского пилота Даниила Квята, который лишился места в команде «Альфа Таури» и был заменён на японского юниора Юки Цуноду.



«Сегодня утром я подумал о Данииле Квяте. Он выдал сильную концовку сезона-2020 и всегда держался с огромным достоинством. Не имея ответов на вопросы о собственном будущем и даже после того, как казалось маловероятным, что он останется, Даниил отдал всё. В любом месте, где он окажется, будут счастливы заполучить его», — написал Бакстон на своей странице в «Твиттере».



Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи. Напарник Квята по «Альфа Таури» Пьер Гасли (75) – 10-й в личном зачёте. При этом француз выиграл одну гонку в сезоне.

«Альфа Таури» объявила о контракте с Юки Цунодой. Даниил Квят покидает Формулу-1