Франц Тост поблагодарил Квята, отметив его опыт по настройке болида

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поблагодарил покидающего команду Даниила Квята за сотрудничество. Он отдельно отметил вклад, который россиянин внёс в развитие болида.

Сегодня, 16 декабря, стало известно, что руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на японского юниора Юки Цуноду.

«Поскольку Юки будет выступать за нас в следующем году, мы прощаемся с Даниилом Квятом. Хочу поблагодарить Даниила за его вклад, особенно в этом году, он очень помог нам своим опытом настройки и улучшения характеристик машины», – приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури» в «Твиттере».

Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.