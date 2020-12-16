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Чемпион Ф-3 Оскар Пиастри — новичок года по версии Autosport

Чемпион Ф-3 Оскар Пиастри — новичок года по версии Autosport
Авто / Младшие серии 0

Чемпион Формулы-3 Оскар Пиастри был признан лучшим новичком года по версии издания Autosport.

Участнику молодёжной программы «Рено» удалось в свой дебютный сезон выиграть титул в Ф-3. В 2019 году Пиастри выступал в Еврокубке «Формулы-Рено». В голосовании австралиец опередил Пола ди Ресту, дебютировавшего в гонках на выносливость, будущего пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду и гонщика WRC Калле Рованперу.

Перед финальной гонкой сезона-2020 Формулы-3 на титул претендовали три гонщика: Логан Сарджент, Оскар Пиастри и Тео Пуршер. Сарджент сошёл уже на первом круге, столкнувшись с двумя соперниками. Пуршер к финишу вышел на третью позицию, однако 19-летнему Пиастри хватило седьмого места, чтобы завоевать титул.

Пиастри стал чемпионом Ф-3 после аварии Сарджента, Смоляр — 10-й в финальной гонке
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