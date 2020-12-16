Чемпион Ф-3 Оскар Пиастри — новичок года по версии Autosport
Чемпион Формулы-3 Оскар Пиастри был признан лучшим новичком года по версии издания Autosport.
Участнику молодёжной программы «Рено» удалось в свой дебютный сезон выиграть титул в Ф-3. В 2019 году Пиастри выступал в Еврокубке «Формулы-Рено». В голосовании австралиец опередил Пола ди Ресту, дебютировавшего в гонках на выносливость, будущего пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду и гонщика WRC Калле Рованперу.
Перед финальной гонкой сезона-2020 Формулы-3 на титул претендовали три гонщика: Логан Сарджент, Оскар Пиастри и Тео Пуршер. Сарджент сошёл уже на первом круге, столкнувшись с двумя соперниками. Пуршер к финишу вышел на третью позицию, однако 19-летнему Пиастри хватило седьмого места, чтобы завоевать титул.
Пиастри стал чемпионом Ф-3 после аварии Сарджента, Смоляр — 10-й в финальной гонке
Рекомендуем вам
- 16 декабря 2020
-
18:13
-
17:24
-
16:21
-
15:54
-
14:52
-
14:34
-
14:30
-
14:16
-
13:45
-
13:34
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
12:34
-
12:10
-
11:28
-
11:26
-
11:16
-
11:16
-
11:07
-
10:52
-
10:13
-
09:00
-
01:17
- 15 декабря 2020
-
23:52
-
22:52
-
21:51
-
20:42
-
20:19
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
19:31
-
18:44
-
17:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам