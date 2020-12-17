Николаев: если посадить Квята в «Мерседес», результаты будут очень высокие

Чемпион «Дакара», пилот «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев поделился мнением о решении команды Формулы-1 «Альфа Таури» отказаться от услуг Даниила Квята и заменить российского гонщика на юниора Юки Цуноду.



«Конечно, это очень печальная новость. Я расстроен. За Даню мы болеем всем сердцем, переживаем за него. Он ведь и к нам в команду приезжал, садился за руль грузовика, мы вместе ездили на полигон. Поэтому мне далеко не безразлично, что происходит в карьере Даниила. Когда этот человек едет в Формуле-1 и защищает честь страны, это всегда очень волнительно для меня.

С руководством обычно не спорят. Лично я считаю Квята сильным пилотом. У многих гонщиков, которые сейчас едут во второй части пелотона, очень хороший потенциал, они ничуть не хуже многих лидеров. Тот же Джордж Расселл наглядно продемонстрировал свое мастерство, когда ему выпал шанс провести гонку в болиде «Мерседеса». Да и Даня в последних Гран-при был четвёртым, шестым, седьмым. Если посадить его в «Мерседес», результаты будут очень высокие. Мы давно знаем, что Квят очень хороший гонщик, его талант проявлялся ещё в те времена, когда он выступал в младших сериях. Но решение команды комментировать не могу, поскольку не знаю всех тонкостей ситуации. Просто грустно, что Даниила не подписали на будущий год.

Не исключаю, что если он сейчас начнёт заниматься ралли-рейдами, то сможет здесь достойно выглядеть. Вот, например, Фернандо Алонсо попробовал, но понял, что в ралли-рейдах не все так просто. Так что взять к себе Квята в «КАМАЗ-мастер», конечно, было бы неплохим вариантом, но всё же у нас есть свои пилоты, которые ждут очереди», — приводит слова Николаева Sportbox.

Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.