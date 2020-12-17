Косаченко: от Квята избавились, и возвращаться в Формулу-1 будет абсолютной глупостью

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, выразила мнение, что Даниилу Квяту не стоит вновь стараться попасть в Формулу-1.



Накануне стало известно, что Квят покинул команду «Альфа Таури». Руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на японского юниора Юки Цуноду.



«От Дани избавились, и это стандартная ситуация, мы к этому были готовы. Почему такое решение принято? Формуле-1 нужна молодёжь, надо дальше развиваться. Юки Цунода — топ среди пилотов, которыми занимался «Ред Булл». Это и чисто маркетинговая история: если вкладываться в молодёжь и дальше не давать ей выхода наверх, то нет смысла в юниорской программе.

Хороший вариант для Дани поработать тест-пилотом, у него есть такой опыт, и он всегда очень неплох был в инженерных вопросах, мог бы посоветовать команде какие-то вещи. С другой стороны, вы знаете, как у нас любит расставаться Доктор Марко: захлопывает дверь, запирает на все замки, а ключ, видимо, съедает. Маловероятно, что расставание будет на дружеской ноте.

Однозначно Квят может проявить себя и в других сериях. Он быстрый пилот, у него колоссальный опыт, точно себя еще найдет. Возвращаться в Формулу-1 будет абсолютной глупостью. Три раза войти в одну воду… Я такого не помню», — приводит слова Косаченко «Спорт-экспресс».



Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.