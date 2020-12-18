В Формуле-1 поздравили Ферстаппена с очередным рекордом

Пресс-служба Формулы-1 поздравила Макса Ферстаппена с тем, что он стал самым молодым пилотом, выигравшим 10 Гран-при в «Королевских гонках». Пилот «Ред Булл» сделал это в возрасте 23 года и 80 дней. Свою 10-ю победу в Ф-1 Макс добыл на заключительном этапе сезона-2020 — Гран-при Абу-Даби.



Ферстаппен превзошёл Себастьяна Феттеля, которому удалось выиграть 10 гонок в возрасте 23 года и 140 дней.



«Первое место в очень уважаемой пятёрке», — так описали достижение Макса в пресс-службе Ф-1.



Пилоты, выигравшие 10 гонок Формулы-1, в самом молодом возрасте:



1. Макс Ферстаппен – 23 года и 80 дней

2. Себастьян Феттель – 23 года и 140 дней

3. Льюис Хэмилтон – 24 года и 206 дней

4. Фернандо Алонсо – 24 года и 253 дня

5. Михаэль Шумахер – 25 лет и 292 дня.

Фото доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере».